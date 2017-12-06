Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 год. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Сарган додала, що проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ.

Зазначимо, що ч. 1 ст. 15 - "замах на злочин", ч. 2 ст. 28 - "вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією".

Як повідомляв УНІАН, вранці, 5 грудня, у будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто.

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Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі і звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли під Верховну Раду.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затриманий в рамках розслідування кримінального провадження про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Вранці 6 грудня правоохоронці зробили спробу штурму наметового містечка під Радою, щоб затримати Саакашвілі, проте його там не було. За останніми даними, політик перебуває у готелі "Київ".