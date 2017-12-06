Поліція зробила спробу штурму наметового містечка під Радою: сталися сутички, є постраждалі (фото, відео)

Біля Маріїнського парку сталася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомляє "Українська правда".

Близько 6:00 правоохоронці провели спробу штурму частини намету в Маріїнському парку. Серед соратників Саакашвілі є постраждалі.

Зазначається, що протестувальники зміцнюють барикади та зносять шини до наметового містечка. Нардеп Семен Семенченко роздає інструкції самообороні наметового містечка.

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Наразі відомо, що Саакашвілі - в готелі "Київ" під охороною.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 грудня, зранку в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто.

Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

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У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.

Пізніше, під час виступу у ВР, Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів у справі втечі Саакашвілі. За словами генпрокурора, серед них – діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко та Віктор Чумак.