У поліції назвали кількість постраждалих під час ранкових сутичок біля Ради

Під час сутичок між правоохоронцями та активістами наметового містечка біля Верховної Ради України сьогодні зранку постраждали 11 поліцейських та двоє цивільних.

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції України у м. Києві.

«Встановлено, що у результаті інциденту постраждало 11 правоохоронців та двоє цивільних осіб», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради правоохоронці здійснили спробу штурму наметового містечка протестувальників. З посиланням на дані поліції, внаслідок супротиву, який чинили мітингувальники, постраждали четверо правоохоронців, водночас нікого не затриманли.

У поліції зазначили, що вранці на виконання доручення Генеральної прокуратури та Служба безпеки проводились заходи з розшуку та затримання колишнього голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.

5 грудня у Генпрокуратурі повідомили, що підготували та передали голові Нацполіції Сергію Князєву постанову про оголошення Саакашвілі у розшук.