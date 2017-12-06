Лещенко і Найєм сподіваються, що фракції "БПП" "вистачить сміливості" їх виключити

Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко та Мустафа Найєм сподіваються на виключення їх зі складу фракції. Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили в коментарі журналістам.

На думку Найєма, всі депутати, які напередодні висловилися за можливість виключення, зокрема, і його з фракції, дотримаються своїх слів. «Я дуже сподіваюсь, що вони нарешті виключать нас із фракції. Це буде їхнє рішення. Я сподіваюся, що сміливості вистачить на це», - сказав він. Крім того, депутат зауважив, що готовий надати пояснення правоохоронним органам, але досі не отримав ніяких повісток.

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Своєю чергою, Лещенко на запитання щодо заклику до нього та деяких його колег скласти мандати, зазначив, що мандат їм давали виборці, і вони «добре знають, що ми саме їхні інтереси ми відстоюємо».

На уточнення, чи не будуть вони виходити зі складу фракції, депутат сказав: «Будь ласка. Ми вже чекаємо два роки, коли нас виключать. Ми ходимо до цих людей і кажемо: будь ласка, швидше виключайте нас, тому що ми не хочемо мати з вами нічого спільного».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, виступаючи у Верховній Раді, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які, за його словами, сприяли втечі з-під варти лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

«5 працівників СБУ були зрештою оточені натовпом, ще семеро були відрізані в іншому автомобілі і, на жаль, без достатнього підкріплення з боку Національної поліції закінчилося це все втечею з-під варти самого Саакашвілі, що є само по собі кримінальним злочином. Також кримінальними діяннями ми вважаємо, і про це вже зареєстровано кримінальне провадження, діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави, правоохоронців СБУ. Серед них – діючих народних депутатів: Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака», - сказав він.

За словами Луценка, слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям.

Рада фракції партії “Блок Петра Порошенка” 5 грудня закликала своїх членів Заліщук, Лещенка та Найема "покаятись і визнати свою помилку". Депутатів просять дати свідчення правоохоронним органам - але мова про виключення у заяві фракції не йде.