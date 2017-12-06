Саакашвілі сидить у наметі під охороною (фото)

Зранку 6 грудня в наметовому містечку "Руху нових сил" біля Верховної Ради ситуація доволі спокійна, в одному з наметів перебуває лідер партії Михеїл Саакашвілі.

Читайте такожШтурм наметового містечка під Радою: з'явилось детальне відео з даху будинку

Сам екс-президент Грузії не дуже охоче спілкується з пресою, передає ТСН.ua.

На запитання, чи припускає він, що його сьогодні можуть затримати, сказав: "Я не відповідаю на гіпотетичні запитання".

Наразі Саакашвілі перебуває в одному з наметів, який охороняють троє людей.

Водночас у наметовому містечку батальйону "Донбас", який розташований на проїжджій частині вулиці Грушевського, активісти стягнули шини, однак активних дій не помітно.

Ситуацію контролюють кілька сотень правоохоронців, які оточили будівлю Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

Читайте такожПрихильники Саакашвілі після спроби штурму збирають бруківку і складають шини (фоторепортаж)

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.