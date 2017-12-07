МВФ вимагає від України зупинити атаку на НАБУ та створити антикорупційний суд

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард нагадала українським партнерам, що антикорупційні вимоги лишаються ключовими умовами співпраці України з МВФ. Про це йдеться в її заяві, розміщеній на сайті Фонду.

"Ми глибоко стурбовані нещодавніми подіями в Україні, які можуть відсувати прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій для боротьби з корупцією на високому рівні, в тому числі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)". Боротьба з корупцією лишається ключовою вимогою українського суспільства, має вирішальне значення для досягнення міцного та рівноправного росту, і є частиною зобов'язань уряду за програмою з МВФ", - сказано у повідомленні.

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У фонді закликали українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП.

"Ми також наполегливо закликаємо владу показати швидкий прогрес щодо законодавства, яка має запустити роботу незалежного Антикорупційного суду, щоб оперативно впровадити незалежний антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, що є необхідним для надійного вирішення справ про випадки корупції на високому рівні", - йдеться у заяві Лагард.

Раніше стало відомо, що законопроект, яким парламенту надається право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП та членів НАЗК, знято з порядку денного і не буде розглядатися Радою.