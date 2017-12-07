У Раді відступили: законопроект про "вбивство" НАБУ зняли з порядку денного - нардеп

Законопроект, яким парламенту надається право одноосібного звільнення голови НАБУ, САП та членів НАЗК, знято з порядку денного і не буде розглядатися Радою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє позафракційний депутат Мустафа Найєм.

За його словами, секретаріатів парламентських фракцій вже отримали оновлений порядок денний, у якому немає проекту №7362.

"Коли-небудь події цієї ночі увійдуть до підручників історії. Зараз просто повірте на слово: тверезість окремих політиків, реакція громадськості, ЗМІ та особисті контакти безлічі активістів у міжнародних організаціях зіграли не останню роль в цій історії", - йдеться в повідомленні нардепа.

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Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстраційний номер 7362).

Документом пропонується доповнити закон «Про Регламент Верховної Ради України» новою главою 33-1 та статтею 216-2. Цими змінами передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру директору Державного бюро розслідувань, заступнику генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, директору Національного антикорупційного бюро, члену Національного агентства з питань запобігання корупції, що має наслідком відставку з посади.

При цьому зазначається, що питання про висловлення недовіри може бути внесене на розгляд парламенту президентом, Кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше як 150 народних депутатів.

У США вже заговорили про можливість скорочення підтримки України у разі звільнення голови НАБУ.