Саакашвілі захворів - ЗМІ

Лідер "Руху нових сил" Михеїл Саакашвілі захворів. Про це повідомили його соратники у наметовому містечку.

Про погане самопочуття Саакашвілі передає NewsOne. Повідомляється, що його соратники розповіли не на камеру, що екс-президент Грузії захворів.

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Прес-секретар партії "Рух нових сил" Мар'яна Почтар сказала "Українській правді", що Саакашвілі постійно перебуває в наметі.

Водночас, один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко повідомив, що не знає, де Саакашвілі зараз: "Я бачив його десь о 12 або о першій ночі, коли після ефіру я заїжджав в наметове містечко. Але я потім поїхав, тому далі не знаю".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня о 18.00 на території наметового містечка біля Верховної Ради пройшло віче Саакашвілі та його прихильників.