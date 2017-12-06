У центрі Києва пройшло віче Саакашвілі і його прихильників (відео)

Сьогодні о 18.00 на території наметового містечка біля Верховної Ради України почалося віче Саакашвілі і його прихильників

«Сьогодні на 6 (вечора – УНІАН) ми збираємо віче тут... план я вже можу анонсувати: прибрати злочинне угруповання з правоохоронних органів України законним шляхом і почати процедуру імпічменту організованого злочинного угруповання на чолі з Порошенком», - заявляв раніше Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції та СБУ.

У Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі. Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили. Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.