Геращенко пояснив, чому поліція не затримує Саакашвілі

Правоохоронці не вживають «різких дій» щодо затримання екс-президент Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі, щоб уникнути кровопролиття. Про це заявив радник глави МВС, народний депутат з фракції «Народний фронт» Антон Геращенко.

«Тому що найбільше бажання Саакашвілі, Сакварелідзе та інших – це пролити багато крові для того, щоб говорити, що нас б'ють. Ми не надамо їм таких варіантів», — сказав Геращенко, слова якого передає InfoResist.

За словами Геращенка, Саакашвілі перебуває в розшуку і переховується в наметовому містечку на площі Конституції. При цьому, говорить радник голови МВС, Саакашвілі «оточив себе бойовиками».

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«Він перебуває в розшуку за підозрою у співпраці, отриманні грошей з боку російського олігарха, людини з оточення Януковича пана Курченка. Верховній Раді і всій країні були продемонстровані кадри, як найближча людина з оточення Саакашвілі після Сакварелідзе – пан Дангадзе – отримує гроші від представників Курченка», — сказав він.

Крім цього, наголосив він, «Саакашвілі організував втечу з-під варти», що також є кримінальним злочином.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою, Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.