ЗМІ дізналися, хто може очолити антикорупційний комітет ВР замість Соболєва
ВРУ включила до сьогоднішнього порядку денного проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції.
У разі звільнення Єгора Соболєва з посади голови комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції планують призначити виконуючого обов‘язків голови з фракції "Народний фронт".
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Про це ТСН.ua стало відомо з власних джерел у фракціях БПП та НФ. Як розповідають співрозмовники, раніше планувалося, що головою комітету стане член "Радикальної партії" Ігор Попов. Але оскільки син Попова потрапив у скандал після пограбування магазину, а Олег Ляшко закликає скласти депутата мандат – від цієї ідеї відмовилися.
Натомість зараз найбільш вірогідним кандидатом на призначення в.о. голови комітету може стати член фракції "Народний фронт" Юрій Савчук, стверджують джерела ТСН.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 грудня, Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав пропозицію, щоб ініціювати перед парламентом процедуру відкликання Соболєва з посади голови комітету.
Сьогодні лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що парламент може розглядати питання про звільнення Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції лише після отримання висновку регламентного комітету.
Також сьогодні до ВР внесли відповідний проект постанови. Авторами документу виступили представники антикорупційного комітету з різних фракцій та груп.
Верховна Рада України включила до сьогоднішнього порядку денного проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції (№7368).