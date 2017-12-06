Антикорупційний комітет Ради проголосував за відкликання Соболєва з посади голови комітету

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції підтримав ініціативу про те, щоб ініціювати перед парламентом процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету.

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Відповідно до озвученої народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Юрієм Буглаком пропозиції, цим рішенням передбачається визнати роботу Соболєва на посаді голови комітету незадовільною і ініціювати перед Верховною Радою процедуру відкликання його з посади голови комітету.

За цю пропозицію проголосували 12 членів комітету.

Проти проголосували позафракційні народні депутати Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко, Дмитро Добродомов, Олег Осуховський, Володимир Парасюк, Борислав Береза, народний депутат від "Батьківщини" Ігор Луценко, а також від «БПП» Сергій Лещенко.

Сам Соболєв утримався, як і депутат від "Народного фронту" Юрій Тимошенко.

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Під час обговорення ряд депутатів висловили занепокоєння можливим зняттям Соболєва з посади в контексті боротьби з корупцією та діяльністю Національного антикорупційного бюро України.

Зокрема, Дерев'янко назвав ці події "узурпацією влади Порошенком", а Лещенко висловив думку, що це "смертний вирок НАБУ".

Як відомо, голова комітету може бути відкликаний з посади за рішенням парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді збирають підписи, зокрема, представники «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка», за відставку його з посади голови Антикорупційного комітету.

Згодом, 29 листопада, Соболєв стверджував, що в парламенті немає голосів для його відставки.