"Такого давно не бувало": Порошенко прокоментував ухвалення держбюджету-2018
Порошенко відзначив, що Рада ухвалила держбюджет задовго до Нового року.
Президент України Петро Порошенко позитивно прокоментував прийнятий Верховною Радою держбюджет на 2018 рік.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже і бюджет проголосувала", - написав Порошенко.
"Країна розвивається. Це вже видно й по дорогах. Тому на наступний рік на їхнє будівництво та ремонт заклали 40 мільярдів. Децентралізація й далі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний Інтернет інвестуємо п'ять мільярдів", - підкреслив президент.
"Країна починає відновлювати рівень життя. Чергове підвищення "мінімалки" детінізує зайнятість, і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату", - також наголосив Порошенко.
Також він додав, що на армію в бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж поточного року. "П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада пізно ввечері, 7 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.