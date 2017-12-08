"Такого давно не бувало": Порошенко прокоментував ухвалення держбюджету-2018

Президент України Петро Порошенко позитивно прокоментував прийнятий Верховною Радою держбюджет на 2018 рік.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Такого давно не бувало. До тридцять першого ще 24 дні, а Верховна Рада вже і бюджет проголосувала", - написав Порошенко.

"Країна розвивається. Це вже видно й по дорогах. Тому на наступний рік на їхнє будівництво та ремонт заклали 40 мільярдів. Децентралізація й далі збільшуватиме фінансову основу місцевих громад. Стартує президентська ініціатива реанімації сільської медицини, в амбулаторії, ФАПи, швидкісний Інтернет інвестуємо п'ять мільярдів", - підкреслив президент.

"Країна починає відновлювати рівень життя. Чергове підвищення "мінімалки" детінізує зайнятість, і, як і цього року, підтягне реальну середню зарплату", - також наголосив Порошенко.

Також він додав, що на армію в бюджеті передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж поточного року. "П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку, що на 34% більше, ніж цьогоріч", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада пізно ввечері, 7 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьованого з урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.