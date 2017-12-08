Саакашвілі залишив наметове містечко (відео)

Через погіршення стану здоров’я лідер "Руху нових сил" Михеїл Саакашвілі тимчасово залишив наметове містечко.

Саакашвілі зізнався - він вже не живе у наметовому містечку зі своїми прихильниками, як обіцяв одразу після невдалої спроби СБУ та ГПУ його затримати.

На своїй сторінці у Facebook колишній президент Грузії написав, що останні події далися взнаки, спершу в нього сів голос, потім піднялася температура. Опальний політик дав зрозуміти, що принаймні до неділі у намет не повернеться.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Читайте такожГеращенко пояснив, чому поліція не затримує Саакашвілі

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою, Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.