Президент Литви назвала справу Саакашвілі внутрішнім питанням України

Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що справа колишнього голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі є внутрішнім питанням України.

Про це вона сказала у Вільнюсі на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

"Це є внутрішнє питання України, і ми не втручаємося і не коментуємо його", - наголосила Грібаускайте.

Читайте такожСаакашвілі залишив наметове містечко (відео)

Порошенко погодився із Грібаускайте, що ситуація, яка виникла довкола Саакашвілі, не варта міжнародної уваги.

"Ситуація з Саакашвілі не варта міжнародної уваги", – зазначив Порошенко.

“Ми маємо забезпечити абсолютну відкритість, неупередженість слідчих органів, прозорий ефективний неупереджений суд. Це те, що ми маємо гарантувати, як незалежна держава”, - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.