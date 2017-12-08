Чотирьох нардепів зловили на кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу

14:09, 08 грудня 2017
Політика
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Під час прийняття законопроекту, що набрав 265 голосів, щонайменше четверо нардепів голосували за своїх відсутніх колег.

Соратники Литвина проголосували за колег / Кадр з відео twitter.com/chesno_movement

Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня. Про це повідомив громадський рух "Чесно", опублікувавши відповідне відео у Twitter.

Щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування. До групи "Воля народу" входять, зокрема, Володимир Литвин, Олесь Довгий та Михайло Поплавський.

Як повідомляв УНІАН, у березні журналісти програми "Схеми" запитали у екс-регіонала Антона Яценка, чому він голосував за шістьох своїх колег.  Він відповів: "Тому що погода гарна!".

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