Чотирьох нардепів зловили на кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу
14:09, 08 грудня 2017Політика
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Під час прийняття законопроекту, що набрав 265 голосів, щонайменше четверо нардепів голосували за своїх відсутніх колег.
Соратники Литвина проголосували за колег / Кадр з відео twitter.com/chesno_movement
Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня. Про це повідомив громадський рух "Чесно", опублікувавши відповідне відео у Twitter.
Щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування. До групи "Воля народу" входять, зокрема, Володимир Литвин, Олесь Довгий та Михайло Поплавський.
Як повідомляв УНІАН, у березні журналісти програми "Схеми" запитали у екс-регіонала Антона Яценка, чому він голосував за шістьох своїх колег. Він відповів: "Тому що погода гарна!".
Депутати від @volyanarodu кнопкодавлять у @verkhovna_rada за зміни до Бюджетного кодексу
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