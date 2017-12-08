Чотирьох нардепів зловили на кнопкодавстві під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу

Депутати з групи "Воля народу" голосували за своїх колег під час голосування за зміни до Бюджетного кодексу у Верховній Раді 7 грудня. Про це повідомив громадський рух "Чесно", опублікувавши відповідне відео у Twitter.

Щонайменше четверо нардепів "кнопкодавили" під час голосування. До групи "Воля народу" входять, зокрема, Володимир Литвин, Олесь Довгий та Михайло Поплавський.

Як повідомляв УНІАН, у березні журналісти програми "Схеми" запитали у екс-регіонала Антона Яценка, чому він голосував за шістьох своїх колег. Він відповів: "Тому що погода гарна!".