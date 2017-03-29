"Тому що погода гарна"- депутат пояснив факт "кнопкодавства" зі свого боку
19:44, 29 березня 2017Політика
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Нардеп Антон Яценко проголосував одразу за шістьох своїх колег.
"Кнопкодавство" у Верховній раді процвітає / Фото УНІАН
Журналісти програми "Схеми" запитали в депутата Антона Яценка, чому він голосував за шістьох своїх колег.
У відповідь на їхнє запитання він відповів: "Тому що погода гарна!".
Читайте такожУ КВУ назвали прізвища нардепів, які жодного разу не з’явились у Раді в березніЖурналісти продублювали своє питання, але відповідь нардепа була незмінною.
Як повідомляв УНІАН, журналісти вирахували "професійних" кнопкодавів у Раді.
Знімальна група програми «Схеми» два тижні спостерігала за народними депутатами у залі Верховної Ради.
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