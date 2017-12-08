Івано-Франківська облрада просить СБУ перевірити можливість співпраці УПЦ МП з ФСБ Росії

Івано-Франківська облрада вважає, що Українська православна церква (Московського патріархату) працює проти української держави і закликає Службу безпеки України перевірити її діяльність на можливість співпраці с російськими спецслужбами, зокрема ФСБ Росії.

Як передає кореспондент УНІАН таке звернення щодо антиукраїнської діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території держави сьогодні прийняли депутати облради на своїй сесії на ім’я президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Ієрархів Українських Церков, вірних Української православної церкви (МП).

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«Православна церква Московського патріархату, яку в майбутньому слід називати Російською православною церквою в Україні, упродовж усього свого існування на теренах нашої держави виступала знаряддям зросійщення українського народу, досі залишається провідною інформаційною силою в гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти України», - йдеться у документі.

Депутати вважають, що «для прикриття антидержавної діяльності структури Російської православної церкви на теренах України присвоїли собі назву «Українська православна церква».

«Таке найменування не відповідає антиукраїнському змісту РПЦ і є незаконно привласненим. Внаслідок цієї умисної маніпуляції РПЦ мільйони українців зазнають великого ошуканства, оскільки переконані, що ходять до української Церкви. Ефективні результати антиукраїнської діяльності та негативного впливу УПЦ МП підтверджуються через нагнітання протистояння серед вірян, розкол українського суспільства на релігійній основі та в результаті зазначеного – утруднення об’єднання традиційних українських церков в Єдину Помісну Церкву», - сказано у зверненні.

На думку депутатів «саме за опосередкованого сприяння структур УПЦ МП в Україні видається й поширюється багато літератури виразного антиукраїнського спрямування.

У документі наголошується, що «у власних проповідях священнослужителі Російської православної церкви забороняють вірянам молитися українською мовою».

Загрозливими для української державності в умовах «гібридної війни» є факти підтримки УПЦ (МП) проявів сепаратизму в Україні та російської військової агресії.

Зважаючи на викладене та з метою консолідації українського народу депутати вимагають: активізувати процеси щодо створення Єдиної Помісної Церкви в Україні, від Міністерства інформаційної політики України всебічно доносити інформацію суспільству та розкривати сутність антиукраїнської пропаганди, розкольницької діяльності УПЦ (МП), а від Служби безпеки України вжити невідкладних заходів та перевірити ймовірну причетність священнослужителів УПЦ (МП) до співпраці з ФСБ РФ та іншими спецслужбами держави-агресора.

Звернення підтримали 60 депутатів обласної ради, які були присутні на сесії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно спалахнув гучний церковний скандал між Російською Православною Церквою та Українською Православною Церквою Київського Патріархату, які 25 років знаходяться у великому протиріччі. місяць тому між двома церквами почався секретний діалог. Москва запропонувала патріарху Філарету примирення. Своєю чергою, Філарет поставив умову визнання з боку РПЦ своєї церкви та зняття анафем. Режим секретності не витримала РПЦ та російські ЗМІ, які повідомили, що "Філарет просить Кирила помилувати його та повернутись у лоно РПЦ". В УПЦ КП таку версію спростували. Філарет заявив про готовність зустрітися з головою РПЦ, але не відмовитися від автокефалії.