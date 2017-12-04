Філарет заявив про готовність зустрітися з головою РПЦ, але не відмовиться від автокефалії

Цього тижня спалахнув гучний церковний скандал між Російською Православною Церквою та Українською Православною Церквою Київського Патріархату, які 25 років знаходяться у великому протиріччі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Як стало відомо, місяць тому між двома церквами почався секретний діалог. Москва запропонувала патріарху Філарету примирення. Своєю чергою, Філарет поставив умову визнання з боку РПЦ своєї церкви та зняття анафем. Але режим секретності не витримали російські ЗМІ, які видали повідомлення накшталт – "Філарет просить Кирила помилувати його та повернутись у лоно РПЦ".

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Журналіст "ТСН.Тиждень" Сергій Гальченко каже, що РПЦ у Москві на своєму соборі значно звузила права своєї дочки УПЦ МП. Один з прикладів - тепер в кожному храмі УПЦ МП в Україні священники мусять поминати патріарха Кирила.

22 листопада у Видубицькому монастирі патріарх Філарет за обідом в найближчому оточенні архієреїв та священників своєї церкви повідомив - Москва звернулася до них через свою церкву в США з пропозицією примирення і хоче домовлятися.

На той момент Росію вже відвідали дві делегації Київського патріархату, де обговорювали з оточенням патріарха Кирила умови цього примирення.

"Зустріч була конструктивною. Йшлося про подолання тих суперечностей, тих стосунків, які склалися між російською і українською церквами за останні понад 25 років", - повідомив Євстратій (Зоря), архієпископ Чернігівський і Ніжинський УПЦ (КП).

За обідом Філарет озвучив присутнім свої умови - визнання Москвою УПЦ Київського патріархату та зняття з нього анафеми, яка була накладена Москвою в 1990-их. Ті ж, своєю чергою, просять знизити градус навколо Московського патріархату. Філарет попросив присутніх усе тримати в секреті, тому що це була умова РПЦ до майбутнього архієрейського собору Російської православної церкви у Москві, який мав початися 29 листопада.

"Вони просили не повідомляти про зустрічі і лист до того часу, поки він не буде розглянутий на архієрейському соборі. Пояснення – щоб не було негативних впливів до того, як архієреї безпосередньо на соборі почують цей лист", - повідомили в УПЦ КП.

Українська сторона свої домовленості виконала, а російська використала ситуацію. Про таку загрозу у патріарха Філарета сигнали були, але він все одно наважився на ризик. Ще перед офіційним оприлюдненням рішення собору - російські ЗМІ почали виходити з такими заголовками, а їхня суть новини проста і образлива: Філарет попросив вибачення і хоче повернутися у лоно Російської церкви. Скандал спалахнув.

Версія перша. ФСБ проти Кирила

Перемови з Київським патріархатом від Москви вели голова відділу зовнішніх звязків РПЦ митрополит Іларіон Алфєєв, його заступник Микола Балашов та секретар відділу Ігор Якимчук. Заступника Алфєєва Миколу Балашова пов’язують із російськими спецслужбами. Він має прямий доступ до розділу "Релігія" в інформагенстві Інтерфакс. Саме "Інтерфакс" виказав інформацію про непублічні перемови патріарха Кирила і патріарха Філарета. Тому одна з перших версій скандалу: ФСБ і Кремль пішли проти позиції Кирила і спроби налагодити відносини з Київським патріархатом, по суті, зруйнувавши всі домовленості.

"Та інформація, яка пішла в ЗМІ світові - потужно пропагандистська про те, що Київський патріархат пішов на поклон до Московського патріархату. Зрозуміло, що цю міжнародну хвилю буде значно важче перебити, ніж в Україні", - вважає Олександр Саган, релігієзнавець.

В Києві усю ситуацію з таким пропагандистським трактуванням перемов сприйняли дуже гостро і оприлюднили листа до патріарха Кирила. Його відвезла у Москву делегація Київського патріархату ще 20 листопада. Цей лист Кирил називав основним технічним інструментом для просування потрібних рішень собору. Філарет погодився і написав листа за формулою "пробачаю і прошу пробачення", він закликав зупинити розділення, відновити молитовне спілкування, зняти анафеми.

Версія 2. Спецоперація розкол УПЦ КП

"Примирення не сталося. Чому не сталося? Тому, що собор, скориставшись моїм зверненням, направив його не на примирення і на вирішення питання автокефалії Української церкви, а направив на те, що нібито ми хочемо повернутись до Московського патріархату. Я хочу заявити твердо, ніякого покаяння, що я обрав шлях автокефальної української церкви, не було, немає і не буде ніколи", заявив Філарет.

Під час розмови патріарх УПЦ КП повідомив, що думав, що звернення можуть використати для розколу.

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"Думав. Оскільки думав, що ці переговори можуть по-різному сприйняться нашим єпископатом і духовенством. Я попереджав, незалежно від того, як закінчаться ці переговори, яке буде рішення архієрейського собору, щоб ми залишалися єдиними. Для нас єдність має більше значення, ніж автокефалія", - сказав він.

"Наразі жодних пропозицій про зустріч немає. І не було. Я б, звичайно, погодився. Але від своєї позиції – автокефалії Української церкви - не відступив би", - додав глава УПЦ КП.

Тому поки все підвішено у повітрі. Очевидно, зараз у Москві тривають консультації, що робити далі. З одного боку - без питання визнання УПЦ КП діалог припиниться. А з іншого - Київському Патріарху тепер доведеться виправдовуватись перед українським суспільством і паствою, чому були ці таємні перемови, візити до Москви і слова вибачення. Не факт, що пояснення усіх задовольнять.

Версія 3. Підкорення Онуфрія

Скандал із листом патріарха Філарета майже повністю перекрив не менш скандальну історію на цьому ж архієрейському соборі у Москві, де був присутній практично увесь єпископат Української Православної Церкви Московського Патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм, сталося значне урізання і звуження прав УПЦ МП.

Наприклад, раніше статут Української православної церкви приймався і затверджувався в Києві - зараз його має благословити патріарх Кирило.

Створення, переформатування єпархій УПЦ МП теж візується у Москві архієрейським собором. "Україна має свій церковний суд, але вищою інстанцію цього вищого церковного суду є архієрейський собор в Москві. Це прописано в статуті РПЦ? Абсолютно вірно", - вважає Саган.

Також Собор у Москві змусив згадувати у всіх українських храмах Московського патріархату Кирила. Це, вочевидь, в рази збільшить відтік вірян, адже не секрет, що в багатьох церквах про Кирила священники не згадують, аби не радикалізувати паству.

Єдиним сумнівним досягненням УПЦ МП у Москві є хіба, що тепер центр управління цією церквою буде в Києві, але зроблено це було спеціально - в протидію законопроекту.

"У Верховній Раді зареєстровано законопроект, де ввовдяться певні обмеження для церков, чий релігійний центр знаходиться в державі-агресорі. І для того, щоб в судах мати такий серйозний козир, навіть в статуті записано, що центр знаходиться в Києві. Але як може центр знаходитися в Києві, коли вищий церковний суд, коли створення єпархій, коли статут затверджуються тільки в Москві", - переконаний релігієзнавець.

Тож, під гаслом російських ЗМІ про розширення прав УПЦ МП, де-факто і де-юре відбулося їхнє звуження. Тут не рятує зміна центру управління, адже всі добре розуміють, що центр ухвалення рішень розташований у Москві. Та попри всю скандальність ситуації і черговий інформаційний програш України є один небанальний висновок: Російська церква вийшла з ініціативою до Філарета вимушено. Позиції Московського патріархату в Україні буквально тануть. Ще два десятиліття тому в Україні було 70% усіх приходів Російської церкви.