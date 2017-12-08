ГПУ порушила справу через обшуки НАБУ в будівлі Мін’юсту

Генеральна прокуратура України порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Міністерства юстиції. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

«До Генеральної прокуратури України надійшла заява про кримінальне правопорушення за підписом заступника міністра юстиції. У заяві вказується на проведення детективами Національного антикорупційного бюро України обшуку у приміщенні кабінету №413 Міністерства юстиції України за адресою: вул. Архітектора Городецького, 13 у м. Києві. У заяві також вказується на те, що обшук був проведений в порушення вимог КПК, а в діях відповідних службових осіб НАБУ вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 162 Кримінального кодексу України», - зазначив Лисенко.

За його словами, за даним фактом Генпрокуратурою внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато провадження.

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що сьогодні зранку співробітники НАБУ «незаконно провели обшук» у будівлі Міністерства юстиції.

За її словами, «о 7:15 без ухвали суду до будівлі Мін’юсту увірвалися співробітники НАБУ, незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині».

Вона наголосила, що «коли о пів на дев’яту на роботу прийшли співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід».

Пізніше в Бюро заявили, що детективи проводили невідкладні слідчі дії (обшук) у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначалося, що невідкладність слідчої дії була обумовлена оперативною інформацією про ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами НАБУ кримінального провадження.