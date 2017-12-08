НАБУ прийшло з обшуком до Міністерства юстиції

Міністерство юстиції заявляє про проведення Національним антикорупційним бюро обшуків у відомстві в п'ятницю. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

За її словами "о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції ввірвалися співробітники НАБУ".

"Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися в середині. Коли о 8:30 на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втекли без будь-яких пояснень через чорний хід. Ми не знаємо які документи були викрадені в ході цієї провокації", - йдеться у повідомленні.

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Раніше стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляє про системний саботаж з боку судової системи у всіх епізодах так званої «газової справи» та має намір відкликати своє клопотання про проведення заочного розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка, щоб повторно направити його на розгляд суду.