Саакашвілі затримали, його прихильники прийшли до будівлі СБУ: фото, відео (усі подробиці)

Правоохоронці в п'ятницю ввечері, 8 грудня, затримали лідера "Руху народних сил", екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

УНІАН слідкував за подіями в режимі онлайн.

Першим про затримання повідомив соратник політика Давід Сакварелідзе. Він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Затримали Міхеіла! Везуть в СБУ на Аскольдова!!! (Аскольдовий провулок, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Згодом, речниця партії "Рух нових сил" Мар’яна Почтар підтвердила інформацію про затримання Саакашвілі та повідомила у коментарі УП, що правоохоронці атакують наметове містечко.

Інформацію про затримання також підтвердив у себе в Facebook і радник голови МВС Зорян Шкіряк.

Пізніше на сторінці самого Саакашвілі в Facebook також з'явилося повідомлення про затримання політика.

До Саакашвілі на Аскольдовий провулок приїхав адвокат, він намагається пройти, але його не пускають, повідомив він у коментарі "Українській правді".

За словами Почтар, територію перекрили автобусом.

Станом на 22:40 всі в'їзди на територію ІТТ оточили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

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Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора у сприянні учасникам злочинних організацій.