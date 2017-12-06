Порошенко уперше прокоментував затримання Саакашвілі, назвав його прихильників "гоп-компанією" (відео)

Президент України Петро Порошенко заявляє, що вчорашні події, пов’язані із невдалим затриманням правоохоронцями екс-голови Одеської облдержадміністрації та лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі приголомшили та шокували всю країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу у Міжнародному центрі миротворчості на безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

«Армія, Національна гвардія, інші силові підрозділи міцно тримають оборону на сході нашої держави. Тепер, коли ми змужніли, зміцніли, набули досвіду, - силою нас не візьмеш», - зазначив Порошенко.

Він вважає, що «дедалі більшу ставку ворог робить на те, щоб бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію в країні».

«Я неодноразово про це розповідав. У Москві не шкодують сил… та й грошей у них кури не клюють - прізвища тут ні до чого», - наголосив глава держави.

«Я думав, мене важко чимось здивувати. Але те, що вчора побачила і почула вся країна, приголомшило і шокувало всіх. Звичайно, дякую СБУ та ГПУ за професійну роботу із захисту національних інтересів та державності. Але, що радує, так це те, що український народ ще до наших силовиків профінансовану з Москви гоп-компанію розкусив раніше - і тому проігнорував той табір під Верховною Радою», - сказав президент.

За словами Порошенка, і президент, і уряд поважають право людей на мирний протест.

«Ми це демонстрували протягом останніх тижнів, хоча організатори акції чекали крові і всіляко провокували силовиків…,а на терплячість наших правоохоронців вони, як випливає із перехоплених розмов, навіть до Москви скаржилися», - зауважив він.

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«Друзі, армія не для того тримає фронт, щоби ворог орудував в глибокому тилу, і ми даємо подібним справам відсіч. І я відчуваю в цьому підтримку з боку суспільства і дякую за цю підтримку», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримували в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 Кримінального кодексу України).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.