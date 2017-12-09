Біля будинку Луценка сталися сутички, активісти застосували сльозогінний газ

Активісти «Автомайдану» приїхали до будинку генерального прокурора Юрія Луценка, де мають намір вимагати його відставки та припинення тиску на Національне антикорупційне бюро.

Читайте також"Автомайдан" їде до Луценка з картатою ковдроюЯк передає кореспондент УНІАН, біля будинку перебуває кілька сотень активістів.

Кілька учасників акції залізли на паркан, яким огороджений будинок, але пізніше злізли.

Біля будинку учасників “Автомайдану” зустрів народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна і ще декілька осіб, які почали казати, що активісти діють за гроші.

Між учасниками “Автомайдану” та Барною і його людьми відбулися невеликі сутички, під час яких проти Барни застосували сльозогінний газ. Після цього він разом зі спільниками пішов.

Біля будинку перебуває декілька десятків правоохоронців.

Як повідомляють деякі ЗМІ, самого Луценка вдома немає. Біля його будинку активісти підняли імпровізований прапор в клітинку з портретами самого Луценка, а також Порошенка і Яценюка. Цей прапор втілює корупцію влади.

Як повідомляв УНІАН, зранку активісти організації «Автомайдан» та декілька народних депутатів виїхали з Києва до будинку Луценка у селі Стоянка Київської області.

Як заявив кореспонденту УНІАН лідер «Автомайдану» Олексій Гриценко, це мобілізаційна акція, щоб генеральний прокурор побачив, скільки людей вимагають його відставки та не атакувати НАБУ.

За словами Гриценка, біля будинку Луценка протестувальники проведуть флешмоб з ковдрою, яку планують повісити флагшток як символ корупції.