У День прав людини Британія закликала РФ "звільнити негайно" українських політв'язнів

Посольство Великої Британії закликало Російську Федерацію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

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Про це йдеться у повідомленні посольства у мікроблозі Twitter.

«У День прав людини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна», - сказано в повідомленні.

За даними видання «Крим.Реалії» із посиланням на дослідження експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року - після анексії Криму Росією - не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.