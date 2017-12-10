У День прав людини Британія закликала РФ "звільнити негайно" українських політв'язнів
12:15, 10 грудня 2017Політика
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За даними правозахисників, щонайменше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.
Прапор Великої Британії на тлі "Біг Бена", ілюстрація / REUTERS
Посольство Великої Британії закликало Російську Федерацію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.
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Про це йдеться у повідомленні посольства у мікроблозі Twitter.
«У День прав людини Велика Британія продовжує закликати Російську Федерацію звільнити негайно всіх українських політичних в'язнів. Крим – це Україна», - сказано в повідомленні.
За даними видання «Крим.Реалії» із посиланням на дослідження експертів Кримської правозахисної групи, з 2014 року - після анексії Криму Росією - не менше 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ.
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