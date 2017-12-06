В окупованому Криму знову проводять обшуки у кримських татар

Кримський адвокат Маммет Мамбетов повідомляє, що в Сімферополі проходить черговий обшук у активіста «галявини протесту» Фазила Ібраїмова. Про це захисник повідомив у коментарі "Крим.Реалії".

«О 6 ранку за кримським часом (7 ранку за Києвом – КР) зателефонувала мені його (Ібраїмова – КР) дружина і повідомила, що в їхньому будинку обшук, і зв'язок обірвався», – розповів адвокат.

За його відомостями, обшук, найімовірніше, проводиться в Сімферополі по вулиці Абдуля Тейфука. Громадська організація «Кримська солідарність» повідомляє, що на місці обшуку стоїть автозак.

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Як відомо, у жовтні 2017 року, за даними адвоката Мамбетова, російські силовики помилково обшукали сина 62-річного активіста «галявини протесту» Фазила Ібраїмова – Енвера.

Фазил Ібраїмов є активістом місцевої «галявини протесту» «Стрілецька».

У серпні цього року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя заарештував 62-річного Ібраїмова на п'ять діб.

Ібраїмов спробував виступити на громадських слуханнях, присвячених будівництву житлового масиву «Кримська роза». Однак голова підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Геннадій Бахарев позбавив його слова і попросив поліцейських вивести активіста із зали. Виникла невелика бійка, після якої Ібраїмова звинуватили в «непокорі законним вимогам поліції».