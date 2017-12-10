"Жертвою буде вся країна": Холодницький не виключає початку "війни" між НАБУ та ГПУ (відео)

На Заході незадоволені конфліктами у правоохоронних органах в Україні. У Державному департаменті США антикорупційні органи України повністю підтримали. Про це в інтерв’ю "ТСН.Тиждень" повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Звичайно, ми вдячні нашим західним партнерам за підтримку. Але говорити про залежність від Заходу я би не став. Перший ключовий меседж, який ми почули в Держдепартаменті США: "Ми вас підтримуємо на 1000%". Це дослівно. Друга фраза – це та, що всі конфлікти повинні вирішуватися правовим шляхом. Третя – якщо є злочинні дії в діях працівників прокуратури, вони повинні бути досліджені слідством і направлені до суду або закрити провадження. І так само, якщо детективи НАБУ, прокурори САП вчинили будь-які протиправні злочинні дії, вони також повинні нести відповідальність. Але тільки за наслідками об’єктивного та незалежного слідства. Крапку повинен ставити суд", - зазначив він.

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При цьому Холодницький не виключає, що у разі відсутності результату щодо подолання конфлікту між НАБУ і САП із одного боку і Генпрокуратурою з іншого може спалахнути справжня війна.

"На кожній війні є жертви. Я не хочу говорити про жертви. Жертвою буде, врешті, вся країна, тому що замість того, щоб боротися з корупцією реально, ми боремося між собою", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард та президент України Петро Порошенко домовилися про збереження незалежності і підвищення оперативного потенціалу НАБУ.