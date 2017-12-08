Лагард і Порошенко домовилися про збереження незалежності і підвищення оперативного потенціалу НАБУ

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард назвала "конструктивною і відкритою" телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком по ситуації навколо антикорупційних установ в Україні. Про це йдеться в офіційній заяві Фонду.

"У мене була конструктивна і відкрита дискусія з президентом Порошенком з приводу зусиль України у боротьбі з корупцією, якої очікує українське суспільство, і має вирішальне значення для підвищення прозорості та підзвітності, а також створення умов для сталого зростання", - йдеться в заяві керівника Фонду.

Лагард вважає вкрай важливим забезпечення розслідування та оперативного реагування на прояви корупції.

"У цьому зв'язку ми домовилися про необхідність збереження незалежності та підвищення оперативного потенціалу Національного бюро по боротьбі з корупцією та Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією. Ми також погодилися з тим, що швидке створення суду по боротьбі з корупцією є важливим доповненням до цих зусиль", - сказано в повідомленні.

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Лагард підтримала порядок денний президента України стосовно подання законопроекту про Антикорупційний суд в парламент у найближчі дні.

"Важливо, щоб всі члени парламенту об'єдналися за законопроект і затвердили його в першочерговому порядку. Я запевнила президента в тому, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами у боротьбі з корупцією і закликає владу прискорити проведення реформ, необхідних для подальшого поліпшення перспектив економіки України та її народу", - підсумувала Лагард.

Як повідомляв УНІАН, МВФ вимагає від України припинити атаку на НАБУ і створити антикорупційний суд. Після цього Порошенко заявив про наміри самостійно внести законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня він не побачить прогресу.