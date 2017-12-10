"Не бігають з пістолетами": Холодницький розповів, чим займаються співробітники ФБР в Україні
За словами Холодницького, співробітники ФБР на ротаційній основі перебувають в НАБУ, але не беруть участі в розслідуваннях.
У Національному антикорупційному бюро на ротаційній основі перебувають співробітники Федерального бюро розслідувань США, але вони не беруть участі у проведенні розслідувань.
Про це заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі "1+1".
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"ФБР діє в Україні на підставі меморандуму про взаєморозуміння", - пояснив він.
Холодницький підкреслив, що не говорив би про "спільну з ФБР спецоперацію".
"Представники ФБР перебувають у НАБУ на ротаційній основі, їх допомога полягає у наданні консультацій, обміні досвідом та інформацією, у прискоренні, можливо, деяких міжнародних доручень .... Але працівники ФБР не розслідують справи, працівники ФБР не включені до складу груп детективів, працівники ФБР не бігають з пістолетами по місту Києву і не ловлять людей", - пояснив він.
Як повідомляв УНІАН, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операція в рамках розслідування "бурштинової справи" та корупційної схеми в Державної міграційної служби України проводилися спільно із ФБР.