"Не бігають з пістолетами": Холодницький розповів, чим займаються співробітники ФБР в Україні

У Національному антикорупційному бюро на ротаційній основі перебувають співробітники Федерального бюро розслідувань США, але вони не беруть участі у проведенні розслідувань.

Про це заявив голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі "1+1".

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"ФБР діє в Україні на підставі меморандуму про взаєморозуміння", - пояснив він.

Холодницький підкреслив, що не говорив би про "спільну з ФБР спецоперацію".

"Представники ФБР перебувають у НАБУ на ротаційній основі, їх допомога полягає у наданні консультацій, обміні досвідом та інформацією, у прискоренні, можливо, деяких міжнародних доручень .... Але працівники ФБР не розслідують справи, працівники ФБР не включені до складу груп детективів, працівники ФБР не бігають з пістолетами по місту Києву і не ловлять людей", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що операція в рамках розслідування "бурштинової справи" та корупційної схеми в Державної міграційної служби України проводилися спільно із ФБР.