Луценко назвав незаконною співпрацю НАБУ із ФБР у справі про корупцію в міграційній службі

Генеральний прокурор у неділю в ефірі ТСН.Тиждень звинуватив главу НАБУ Артема Ситника у незаконній діяльності ФБР США на території України.

Так він прокоментував заяву Ситника в ефірі ТСН, в якій ішлося про те, що Національне антикорупційне бюро України співпрацювало з представниками Федерального бюро розслідувань США щодо корупції в Міграційній службі України та незаконного видобутку бурштину.

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"Артем Ситник у вашому ефірі сказав, що це була спільна операція НАБУ і ФБР. Якщо він це заявив, то виникає взагалі питання - "а хто дозволив операцію іноземної спецслужби на території України". Мені відомо, що на територію України були лише раз запрошені працівники ФБР після вбивства Павла Шеремета. Спільна операція, як він формулює, є незаконною без відповідних процедур. Я розумію бажання Ситника прикрити свої величезні проблеми, але прикривати їх іноземними партнерами", - сказав Луценко.

При цьому генпрокурор заявив, що парламенту слід готувати законодавчі зміни до закону про Бюро. "Саме цим мав би зайнятися профільний комітет парламенту замість того, щоб демагогічно кричати на площі. Саме цим Єгор Соболєв мав би зайнятися, якби він хотів дійсно боротися з корупцією", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України заявляє про викритий у приватному будинку «таємний офіс» Національного антикорупційного бюро України, де незаконно зберігалась документація із грифом «таємно».

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

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За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.