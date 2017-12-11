Суд над Саакашвілі затримується, журналістів вивели із зали засідань

До приміщення Печерського районного суду у місті Києві на вулиці Хрещатик, де сьогодні обиратимуть запобіжний захід Міхеїлу Саакашвілі, не пускають члена ради партії “Рух нових сил” Давіда Сакварелідзе.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбувається в арці до двору, де знаходиться приміщення суду.

Наразі поліція пропускає лише учасників процесу та пресу.

Водночас іншого члена партії “Рух нових сил” народного депутата Юрія Дерев’янка поліція пропустила. Через недопуск Сакварелідзе між мітингувальниками та поліцією відбуваються суперечки та штовханина.

Читайте такожСуд над Саакашвілі розпочнеться опівдні, зібралося близько сотні активістів (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

***Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть судобрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.