Адвокат: сьогодні прокуратура повинна пред'явити звинувачення Саакашвілі

Адвокат екс-президента Грузії Міхаіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що прокуратура пред'явить звинувачення його підзахисному в найближчі години і його, швидше за все, доставлять до Печерського суду, передає "РБК-Україна".

"В найближчі години влада має намір пред'явити йому (Саакашвілі, - ред.) обвинувачення. Його, швидше за все, доставлять до Печерського суду", - сказав адвокат.

За словами захисту, поки політик відчуває себе добре. Адвокат додав, що свій протест Саакашвілі виражає через безстроковий протест у вигляді голодування, оголошеного в п'ятницю, 8 грудня.

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Як повідомлялося, сьогодні у Києві відбувся мітинг на підтримку затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Учасники акції пройшли від парку ім. Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, де відбулося віче.

За різними підрахунками, в мітингу взяли участь від 2,5 до 8 тис. осіб. Охорону правопорядку забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Потім частина учасників мітингу пішла під будівлю СБУ в Аскольдовому провулку, де міститься Саакашвілі. Там, крім іншого, люди пошкодили вітрину магазину "Рошен".