Суд у справі Саакашвілі оголосив перерву для спілкування політика із пресою

У судовому засіданні Печерського районного суду міста Києва, який обирає запобіжний захід лідеру «Руху нових сил» Михеїлу Саакашвілі, оголошено перерву для того, щоб політик міг поспілкуватись з представниками ЗМІ.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед початком судового засідання адвокат Саакашвілі заявив усне клопотання, аби суд зробив перерву для того, щоб Саакашвілі міг зробити заяву для ЗМІ.

Після цього суддя звернулась до представників ЗМІ з проханням з розумінням поставитись до ситуації і пояснила, що судова зала, де відбуватиметься розгляд справи Саакашвілі, є найбільшою у суді.

Після цього вона оголосила перерву на 10 хвилин для того, щоб Саакашвілі міг поспілкуватись з пресою.