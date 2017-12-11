Суд над Саакашвілі: під будівлею сталася сутичка, кинули димову шашку (фото)

Під Печерським райсудом у Києві сталася сутичка між прихильниками затриманого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та правоохоронцями.

На територію суду пускають лише представників преси, нардепів та представників сторін процесу. Через це між прихильниками Саакашвілі та правоохоронцями почалася штовханина, хтось кинув димову шашку, передає ТСН.

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Як повідомляв УНІАН, поблизу Печерського районного суду міста Києва, куди доставили лідера партії "Рух нових сил", екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі для обрання йому запобіжного заходу, зібралося близько сотні активістів.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі доставили до Печерського райсуду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

Опального політика затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.