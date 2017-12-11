Справу Саакашвілі розглядає суддя, яка стала відома за іншими резонансними процесами (відео)

Суддя Лариса Цокол, яка стала відома за іншими резонансними процесами, обирає запобіжний захід екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі.

Як ідеться у сюжеті ТСН, зокрема, саме Цокол звільнила з-під варти Геннадія Корбана, посадивши того під домашній арешт. Також вона була однією з суддів над депутатом Мосійчуком. Однак тоді адвокати домоглися її відводу.

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Одне з найскандальніших рішень - 2004 року стосовно Олексія Пукача, якого тоді звинувачували у вбивстві журналіста Георгія Ґонґадзе. Цокол тоді скасувала постанову про відкриття проти генерала кримінального провадження.

Ім'я Цокол прокотилося у ЗМІ і два роки тому, коли вбили її співмешканця, випустивши 8 куль. Він мав стосунок до силових структур.

Чому саме вона займається справою Саакашвілі? Рішення кому і кого судити ухвалює спеціальна система в автоматичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

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У залі суду один із прокурорів заявив, що спецслужби РФ можуть спробувати ліквідувати екс-президента Грузії.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.