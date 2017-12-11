Саакашвілі на суді назвав себе військовополоненим

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він не затриманий, а військовополонений. Про це він сказав у Печерському суді 11 грудня, передає "Українська правда".

"Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні. Я вважаю себе полоненим олігархату України і Путіна. Я військовополонений. Реально. Тому що вони ведуть війну проти України", - сказав Саакашвілі.

На питання, якого рішення він очікує, затриманий сказав: "Що б вони не винесли, – наша боротьба буде продовжуватися".

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За словами Саакашвілі, якщо його повернуть у в'язницю, то він продовжить голодування.

"Я не боюся. Я показав, як може працювати президент, і я покажу, як може померти президент. Якщо вони мене повернуть у в'язницю, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство. Вони можуть мене вбити, але вони ніколи не вб'ють народ України і прагнення українців до волі", - сказав він.

Саакашвілі також заспівав український і грузинський гімни в суді.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі затримали увечері 8 грудня і доставили в слідчий ізолятор СБУ.

Прокурори просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носіння електронного браслета. Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (два або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.