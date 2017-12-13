Розмову Саакашвілі з Курченком могли "склеїти" з різних уривків - експертиза

Запис розмови екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з олігархом Сергієм Курченко, оприлюднений ГПУ, міг бути змонтований із фрагментів з різних розмов. До такого висновку дійшов експерт з фоноскопии Кирил Усков, пише "Українська правда".

Після проведення експертизи для телеканала ZIK фахівець дійшов наступних висновків: записи були змонтовані, містять принаймні 24 фрагмента, не можуть бути доказами в суді, фрагмент висловлювань про захоплення Харкова може бути вирізаним з іншої розмови, фрагмент розмови "Курченко" - "Саакашвілі" міг бути зроблений шляхом об'єднання елементів різних розмов.

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Таким чином, матеріал, який продемонструвала ГПУ, є похідним.

"Цей матеріал, який продемонструвала Генпрокуратура, це щось похідне. Яку обробку він пройшов, ми можемо тільки здогадуватися. Як ми можемо здогадуватися про творчих задумах того, хто цей дайджест складав. Це по суті мультик", - зазначає експерт.

Як наголошується, в генпрокуратурі чітко не кажуть, що відео зібрана з шматків.

"Насправді, це фрагменти якихось розмов, які відбувалися не відомо коли невідомо за яких обставин". - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив запис розмови екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі з побіжним олігархом Сергієм Курченком.