Не встигла підготувати документ: суддя перенесла оголошення вироку по Саакашвілі

Суддя Печерського райсуду Києва перенесла оголошення повного тексту вироку по справі екс-президента Грузії і екс-глави Одеської обладміністрації Міхеїла Саакашвілі, яке мало відбутися сьогодні о 9.00.

Про це розповів адвокат Саакашвілі, передає "Українська правда".

Згідно з інформацією видання, суддя не встигла підготувати текст вироку.

"Ми щойно почули від секретаря судді Цокол про те, що процедурно і технічно повний тест ще не готовий. Суддя вибачається, але вона у зв’язку з завантаженням по інших справах та у зв’язку зі складністю цієї справи на 9 годину вона просто не встигла", - сказав захисник екс-президента Грузії.

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Наразі невідомо, коли відбудеться оголошення вироку, але адвокат припускає, що це може статися на наступному тижні.

"Тому оголошення буде в інший день. Коли саме, ми обов’язково отримаємо цю інформацію від судді. Я думаю, що це скоріше за все буде на наступному тижні", - сказав Чорнолуцький.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський районний суд міста Києва відмовив прокуратурі у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Генеральна прокуратура заявила, що оскаржить вирок.