Суд відмовив прокуратурі в арешті Саакашвілі (фото, відео)

Печерський районний суд міста Києва відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя на засіданні.

Суддя зазначила, що суд ухвалив рішення "клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення".

Ухвала може бути оскаржена у Апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.

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Проголошення повного тексту ухвали призначене на 9-ту ранку 14 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня, обирали запобіжний захід. У залі суду один із прокурорів заявив, що спецслужби РФ можуть спробувати ліквідувати екс-президента Грузії.

Прокурори просили для Саакашвілі 2 місяці цілодобового домашнього арешту.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.