У Росії відповіли послу США на слова про Крим (відео)
У Росії навіть пригрозили, що Хантсману буде складно працювати після заяви про український Крим.
У Російській Федерації не сподобалася заява посла США в РФ Джона Хантсмана про приналежність Криму Україні.
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Так, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич написав на своїй сторінці у Facebook щодо слів американського дипломата: "Думаю, що після подібних навмисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії. Хочу також повідомити, що є речі, важливіші за поліпшення російсько-американських відносин".
У свою чергу, російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у своєму Twitter: "Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто живе там, не мають відношення. Вони про Єрусалим вже сказали - краще б промовчали".
Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 13, 2017
Крім того, депутат незаконно обраної Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська порадила послу США в Росії Джону Хантсману ознайомитися з географією та історією Росії у відповідь на його слова про приналежність Криму Україні, передає РБК.
Як повідомляв УНІАН, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-якій людині, яка ознайомлена з міжнародним правом, відомо, що Крим - це Україна.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»— Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEPpic.twitter.com/GzbNakpvSk