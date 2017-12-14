У Росії відповіли послу США на слова про Крим (відео)

11:51, 14 грудня 2017
Політика
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У Росії навіть пригрозили, що Хантсману буде складно працювати після заяви про український Крим.

У Росії відповіли на слова Хантсмана / фото УНІАН

У Російській Федерації не сподобалася заява посла США в РФ Джона Хантсмана про приналежність Криму Україні.  

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Так, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич написав на своїй сторінці у Facebook щодо слів американського дипломата: "Думаю, що після подібних навмисних заяв Джону Хантсману буде нелегко працювати в Росії. Хочу також повідомити, що є речі, важливіші за поліпшення російсько-американських відносин".

У свою чергу, російський сенатор Олексій Пушков так прокоментував слова Хантсмана у своєму Twitter: "Не послу США визначати, чий Крим: США ні до Криму, ні до тих, хто живе там, не мають відношення. Вони про Єрусалим вже сказали - краще б промовчали".

Крім того, депутат незаконно обраної Держдуми, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська порадила послу США в Росії Джону Хантсману ознайомитися з географією та історією Росії у відповідь на його слова про приналежність Криму Україні, передає РБК.

Як повідомляв УНІАН, посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-якій людині, яка ознайомлена з міжнародним правом, відомо, що Крим - це Україна. 

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Теги: #посол США в РФ#Хантсман про КРим#посол про український Крим