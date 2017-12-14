Посол США у Росії нагадав про український Крим

08:31, 14 грудня 2017
Політика
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Посол США заявив, що будь-якій людині, яка знайома з міжнародним правом, відомо, що Крим - це Україна.

Джон Хантсман / REUTERS

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-якій людині, яка знайома з міжнародним правом, відомо, що Крим - це Україна. Про це йдеться у відеоролику, опублікованому на сторінці посольства у Twitter .

У ньому Хантсман відповідає один з найбільш частих питань росіян: "Кому належить Крим?".

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"Не треба питати американського посла, щоб отримати ясну відповідь на це питання. Відповісти Вам може будь-яка людина, знайомий з міжнародним правом. Крим - це Україна!", - заявляє Хантсман.

Хантсман також підкреслив, що для нормалізації і поліпшення російсько-американських відносин абсолютно необхідно відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, США не приймають російське вторгнення в Україну, яке стало підставою для серйозного санкційного режиму і обов'язково повернуться до питання анексії Росією Криму після врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив Державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі з дипломатами у Вашингтоні.

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Теги: #окупація Криму#українській Крим