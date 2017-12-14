Посол США у Росії нагадав про український Крим

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що будь-якій людині, яка знайома з міжнародним правом, відомо, що Крим - це Україна. Про це йдеться у відеоролику, опублікованому на сторінці посольства у Twitter .

У ньому Хантсман відповідає один з найбільш частих питань росіян: "Кому належить Крим?".

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"Не треба питати американського посла, щоб отримати ясну відповідь на це питання. Відповісти Вам може будь-яка людина, знайомий з міжнародним правом. Крим - це Україна!", - заявляє Хантсман.

Хантсман також підкреслив, що для нормалізації і поліпшення російсько-американських відносин абсолютно необхідно відновлення територіальної цілісності України.

Посол США Джон Хантсман відповідає на одне з найбільш частих ваших питань: «Чий Крим?»



«Для поліпшення російсько-американських відносин відновлення територіальної цілісності України абсолютно необхідно.» @CKAHEPpic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) December 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, США не приймають російське вторгнення в Україну, яке стало підставою для серйозного санкційного режиму і обов'язково повернуться до питання анексії Росією Криму після врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив Державний секретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі з дипломатами у Вашингтоні.