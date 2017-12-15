Вища рада правосуддя звільнила суддю, яка позбавила прав трьох автомайданівців

Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення з посади судді Вишгородського районного суду Київської області Лариси Войнаренко, яка своїм вироком позбавила водійських прав трьох учасників автомайдану.

Як повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя, встановлено, що суддя Войнаренко порушила порядок розгляду справи.

Читайте такожНАБУ на хабарі затримало голову Дружківського міськсуду Донецької області

«Зокрема, встановлено, що суддею Войнаренко Л.Ф. не було належним чином вчинено дій, які сприяють виконанню завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення, а саме не дотримано вимог щодо всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи та вирішення її у точній відповідності із законом. Крім того, суддя Войнаренко Л.Ф. дійшла висновку про вчинення адміністративного правопорушення особами без урахування презумпції невинуватості… Крім того, під час розгляду вказаних справ суддя визнала зазначених осіб винними, не маючи безспірних доказів, які б підтверджували їхню вину, а постановлені рішення у вказаних справах суддею належно не мотивовані» - йдеться у повідомленні.

З огляду на зазначене ВРП ухвалила рішення звільнити Войнаренко з займаної посади.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного суду України.