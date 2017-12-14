Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного суду України

Вища рада правосуддя звільнила Ярослава Романюка за власним бажанням з посади голови Верховного суду України. Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

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Згідно з повідомленням, рішення про звільнення Романюка з посад судді та голови Верховного суду України прийнято у зв’язку з поданням ним відповідних заяв.

Романюк був обраний суддею Верховного суду України у липні 2005 року. У грудні 2011 року став першим заступником голови ВСУ, а з травня 2013 року обіймав посаду голови ВСУ.

30 вересня 2016 року з набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад сформований із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів за результатами співбесіди визнала Романюка достатньо доброчесним, щоб увійти в оновлений Верховний суд, але він зняв свою кандидатуру з конкурсу через бажання піти у відставку.

Як повідомлялося у програмі «Схеми», Романюк під час написання письмової роботи виходив у коридор, щоб дати вказівки охороні та поспілкуватися із членом ВККС. Після іспиту журналісти з’ясували, що йому дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада пленум суддів Верховного суду обрав головою ВС суддю Касаційного господарського суду Валентину Данішевську терміном на 4 роки. Новий Верховний суд розпочне роботу 15 грудня.