Суд в РФ продовжив арешт Гриба до 4 березня, МЗС України вимагає звільнити українця

Краснодарській районний суд Російської Федерації продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 березня 2018 року викраденому і незаконно утримуваному українцю Павлу Грибу. Про це у коментарі УНІАН сказав батько Павла, Ігор Гриб.

"Дива не трапилося. До 4 березня продовжив", - сказав він.

Також Гриб-старший повідомив, що на засіданні суду були присутні українські дипломати, і, в тому числі, генеральний консул.

Крім того, він сказав, що у питанні необхідності надання належної медичної допомоги Павлу ситуація не зрушила з місця.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter висловила вимогу до РФ негайно звільнити 19-річного українця.

"Сьогодні в РФ знову незаконно продовжили арешт Павлу Грибу. Спочатку викрали, тепер фабрикують справу. Вимагаємо негайного звільнення П. Гриба", - повідомила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі). Пізніше стало відомо, що російські слідчі звинувачують Павла Гриба у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

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7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Суд постановив утримувати його під вартою до 4 січня 2018 року.

У Павла важке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

13 жовтня в МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.

7 листопада Краснодарський крайовий суд РФ не задовольнив апеляційну скаргу на обраний Грибу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 січня 2018 року і клопотання про призначення запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

20 листопада батько Гриба заявив, що стан здоров'я його сина погіршується.