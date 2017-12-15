Поліція оголосила в розшук бізнесмена Димінського

Національна поліція України оголосила у розшук бізнесмена Петра Димінського, власника автомобіля-винуватця смертельної ДТП на Львівщині. Інформація про оголошення його у розшук розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Згідно з інформацією у картці розділу, Димінський зник 11 грудня 2017 року, і поліція розшукує його за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

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Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ, втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

Згодом за результатами експертиз слідство встановило, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа.

Охоронцю бізнесмена було оголошено про підозру за ст. 396 ККУ "Приховування злочину".

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви Марії Тріли, матері загиблої жінки, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

12 грудня суд надав дозвіл затримати Димінського та доставити його до суду для обрання запобіжного заходу.