Суд дозволив затримати підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП Димінського

Суд надав дозвіл затримати бізнесмена Петра Димінського, автомобіль якого брав участь у резонансній ДТП на Львівщині 18 серпня, та доставити його до суду для обрання запобіжного заходу.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Суд задовільнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Димінського та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на трасі Львів-Краковець Mercedes Димінського врізався в Opel 31-річної Наталії Тріли, яка здійснювала поворот за правилам дорожнього руху. Жінка загинула на місці.

Винуватцем ДТП визнав себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Втім родичі загиблої стверджували, що за кермом був сам Димінський.

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За словами генпрокурора Юрія Луценка, чоловіка, який заявив, що був водієм, за кермом на той момент не було, він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо.

27 жовтня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського завершено всі ДНК-дослідження всіх учасників події.

8 грудня у Facebook адвокат Борща Віктор Василюк розмістив фотокопію заяви матері Наталії Тріли Марії Тріли, що була адресована слідчому і прокурору у справі. Мати повідомила про повне відшкодування їй збитків, завданих внаслідок ДТП, та відсутність претензій.

Сьогодні, 12 грудня, у поліції повідомили, що 7 грудня слідчі оголосили підозру ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу винуватцеві цієї ДТП.

Слідством встановлено, що чоловік, який на місці події представився водієм автомобіля-винуватця ДТП, не керував автомобілем, натомість зібрано достатню кількість доказів того, що автомобілем керувала інша особа.