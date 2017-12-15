На адмінкордоні з Кримом з'являться блокпости - як у зоні АТО

Поліція посилить заходи безпеки на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Запровадження посилених заходів безпеки обговорили глави управлінь Нацполіції Донецької області, Криму та Севастополя. Як заявив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, нова система безпеки буде аналогічна тій, що діє в районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі. Вона передбачає в тому числі і встановлення адміністративної межі блокпостів.

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"Ми повинні працювати з виявлення терористів та інших осіб, що в'їжджають на територію України для скоєння злочинів", - стверджує він.

Як зазначили в поліції, для розробки і впровадження системи безпеки на лінії розмежування з АР Крим створена робоча група.

Нагадаємо, в листопаді прикордонники посилили заходи безпеки на лінії розмежування через загострення ситуації в ОРДЛО.