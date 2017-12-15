У РФ "нарахували" 400 росіян-"політв'язнів" в українських в'язницях

У Раді Федерації РФ заявили, що в Україні у в'язницях утримують понад 400 росіян-«політв'язнів». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв.

«Антиросійська спрямованість політики Петра Порошенка набуває найвитонченіших форм. Про міжнародне право в Україні сьогодні забули. В українських в'язницях з політичних мотивів утримують більш як 400 російських громадян, вина яких не зрозуміла і не доведена», - сказав він.

За його словами, в рамках реалізації федерального закону про парламентський контроль Рада Федерації направила запит в МЗС, Мін'юст і Генпрокуратуру Росії з тим, аби отримати дані про дії, яких вживають для захисту російських громадян і юридичних осіб в Україні. Відповідь відомств було отримано і доведено до відома сенаторів на сьогоднішньому засіданні палати.

Бондарєв вважає, що російські відомства вживають «посильних» заходів для захисту прав співвітчизників в Україні, але у цих відомств занадто мало повноважень в цій сфері, занадто мало важелів впливу.

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«Потрібні додаткові механізми активної участі в долі наших громадян за кордоном, інструменти реального впливу на ситуацію і розв‘язання проблем», - сказав він.

Відзначимо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін проігнорував питання про обмін українських політв'язнів, які утримуються в Росії, на росіян, які потрапили в полон на Донбасі і перебувають в українських в'язницях.

Як повідомляв УНІАН, вперше про переговори щодо обміну громадян Росії, затриманих в Україні, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив 15 червня 2016 року.

«Список, який є у нас, можливо, не є вичерпним, тому що дуже часто про зникнення наших громадян ніхто нікому не повідомляє. Родичі про них не знають, а якщо немає родичів, то ми не можемо отримати таку інформацію. Робота ця ведеться», - сказав Лавров.

22 квітня 2016 року уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов заявив, що в Україні пред'явлено звинувачення більш як 130 росіянам за участь у боях на Донбасі.

Раніше постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявляв, що в Україні «зникають безвісти» росіяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».