Саакашвілі сказав, яких компромісів не буде у переговорах з владою

Екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі закликав українців вийти завтра на черговий "Марш за імпічмент" і заявив, що в переговорах з усіма політичними суб'єктами щодо ряду питань не може бути жодних компромісів.

Про це Саакашвілі заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми повинні вийти на марш, щоб утримати владу від останнього кроку, який зробить її диктатурою і, отже, для порятунку країни від катастрофи! Коли я говорю про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включаючи Банкову, - вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя - нам необхідно розмовляти", - заявив він.

Саакашвілі підкреслив, що жодних компромісів не може бути з приводу відсторонення олігархату від керівництва країною, невтручання в роботу Національного антикорупційного бюро України, відмови від всіх корупційних схем і покарання залучених до них людей, припинення політичних репресій, відставки генпрокурора, створення антикорупційних судів і створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.

«Не можна давати і найменшого приводу Путіну грати на наших розбіжностях. Країну розгойдувати ми не будемо, а ось будку будемо прибирати до кінця. Саме з цією метою ми виходимо завтра на марш», - заявив він.

Партія «Рух нових сил» анонсувала марш «За імпічмент» на завтра, 17 грудня. Початок - о 12.00 в парку імені Тараса Шевченка в Києві.

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Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі було затримано 8 грудня в Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше) (ч. 2 ст. 28 ), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їх кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.