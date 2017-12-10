Активісти "Маршу за імпічмент" розтрощили вітрини магазину Roshen на Хрещатику (фото)

Активісти "Маршу за імпічмент", який відбувався сьогодні, 10 грудня, на Майдані, розтрощили вітрини магазину Roshen на Хрещатику.

Про це повідомив у себе на Facebook Віталій Червоненко.

"Марш Саакашвілі звівся до биття вітрин "Рошену", - написав він.

Нагадаємо, зранку у Києві відбувся марш за ухвалення закону про імпічмент, який проводили прибічники Міхеіла Саакашвілі. Митингувальники, які вийшли на вулиці столиці, вимагали звільнити лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі та закликали президента Порошенка та генпрокурора Луценка піти у відставку.

Сам Саакашвілі наразі перебуває у СІЗО в Аскольдовому провулку, куди його доправили після затримання поліцією пізно ввечері 8 грудня.

Наразі мітингувальники перебувають біля Генпрокуратори з вимогою відставки Юрія Луценка.